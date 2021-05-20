Швейцарія визначилася з учасником, який представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Ним став виконавець Gjon’s Tears, який виступить з піснею «Tout l’Univers». Подробиці — в матеріалі.

Другий півфінал Євробачення 2021 – дивитись онлайн

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Гьон Мухарремай ще в дитинстві мріяв стати відомим співаком. Уперше він вийшов на сцену маленьким хлопчиком: узяв участь у постановці п’єси Елвіса Преслі «Не можу не закохатися в тебе». Гра Гьона так сподобалася його дідусеві, що той привів онука на одне з телешоу в Албанії. І хлопцеві вдалося підкорити глядачів: він посів третє місце в проєкті «Got Talent». Через рік Гьон вийшов у півфінал «Switzerland’s Got Talent», а в 2019 році дійшов до того ж етапу в «The Voice» (Франція).

Співак зізнається, що музика дає йому можливість дарувати людям радість і позитивні емоції.

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На пісенному конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі Gjon’s Tears виступить із піснею «Tout l’Univers».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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