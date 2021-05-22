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Евровидение-2021: участник от Швейцарии Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers»

22.05.2021

Швейцарию на песенном конкурсе Евровидение-2021 представляет исполнитель Gjon’s Tears, который выступил во втором полуфинале с песней «Tout l’Univers». Подробности — в материале. 

Второй полуфинал Евровидения 2021 — смотреть онлайн

швейцария евровидение

 

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Гьон Мухарремай еще в детстве мечтал стать известным певцом. Впервые он вышел на сцену, будучи маленьким мальчиком: принял участие в постановке пьесы Элвиса Пресли «Не могу не влюбиться в тебя». Игра Гьона так понравилась его дедушке, что тот привел внука на одно из телешоу в Албании. И парню удалось покорить зрителей: он занял третье место в проекте «Got Talent». Через год Гьон вышел в полуфинал «Switzerland’s Got Talent», а в 2019 году дошел до того же этапа в «The Voice» (Франция).

Певец признается, что музыка дает ему возможность дарить людям радость и положительные эмоции. 

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Во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме Gjon’s Tears выступил с песней «Tout l’Univers».

Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

Фото: eurovision.tv

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