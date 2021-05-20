На пісенному конкурсі Євробачення-2021 Польщу представить RAFAŁ (Рафал Бжозовський). Це його перша спроба підкорити міжнародний пісенний конкурс. Детальніше про учасника від Польщі і його пісню «The Ride» — читайте в матеріалі.

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Шанувальники Євробачення можуть упізнати Рафала Бжозовського як співведучого дитячого конкурсу пісні Євробачення-2020 у Варшаві. Він також відомий за роботою в популярному телевізійному музичному шоу «Назва мелодії».

Музична кар’єра Рафала почалася з його участі в проєкті «The Voice» (Польща), незабаром після цього він випустив свій дебютний сингл «Tak blisko» («Так близько»). Високо піднявшись у чартах польських трансляцій і продажів, артист домігся подальшого успіху зі своїми альбомами «Tak blisko» і «Mój czas» («Мій час»).

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Крім музики, дві найбільші пристрасті Бжозовського — це спорт і авіація. Рафал виграв бронзову медаль на чемпіонаті Польщі з боротьби і наразі працює над підвищенням своєї ліцензії приватного пілота до ліцензії вищого пілотажу.

RAFAŁ — «The Ride»

У травні на пісенному конкурсі Євробачення-2021 RAFAŁ виступить з піснею «The Ride». Композиція про цілеспрямованість і бажання довести все розпочате до кінця. Ба більше, судячи з тексту, Рафал має серйозний намір узяти золото.



Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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