На песенном конкурсе Евровидение-2021 Польшу представит RAFAŁ (Рафал Бжозовский). Это его первая попытка покорить международный песенный конкурс. Подробнее об участнике от Польши и его песне «The Ride» — читайте в материале.

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Поклонники Евровидения могут узнать Рафала Бжозовского как соведущего детского конкурса песни Евровидение-2020 в Варшаве. Также он известен работой в популярном телевизионном музыкальном шоу «Название мелодии».

Музыкальная карьера Рафала началась с его участия в проекте «The Voice» (Польша), вскоре после этого он выпустил свой дебютный сингл «Tak blisko» («Так близко»). Высоко поднявшись в чартах польских трансляций и продаж, артист добился дальнейшего успеха со своими альбомами «Tak blisko» и «Mój czas» («Мое время»).

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Помимо музыки, две самые большие страсти Бжозовского — это спорт и авиация. Рафал выиграл бронзовую медаль на чемпионате Польши по борьбе и в настоящее время работает над повышением своей лицензии частного пилота до лицензии высшего пилотажа.

RAFAŁ — «The Ride»

В мае на песенном конкурсе Евровидение-2021 RAFAŁ выступит с песней «The Ride». Композиция о целеустремленности и желании довести все начатое до конца. Более того, судя по тексту, Рафал серьезно намерен взять золото.





Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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