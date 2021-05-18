У 2021 році від Бельгії на Євробаченні виступить гурт Hooverphonic, який був обраний представником країни ще у 2020-му. Що відомо про гурт – детальніше в матеріалі.

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Гурт Hooverphonic було створено в жовтні 1995 року. За 25 років своєї кар’єри музиканти розвинули власне моментально впізнаване звучання, щось між жанрами trip-hop і pop. Колектив випустив десять студійних альбомів, останній – «Looking For The Stars».

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Hooverphonic

Із першого дня Алекс Каллієр (продюсер і автор пісень) разом із гітаристом Раймондом Гіртсом співпрацювали з різними виконавцями. З 2018 року голосом гурту стала Лука Кройсбергс. Роком раніше дівчина перемогла на вокальному шоу «The Voice of Flanders», де її тренером і наставником був Алекс.

Слухайте конкурсну пісню для Євробачення-2021 гурту Hooverphonic – «The Wrong Place».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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