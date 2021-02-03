Євробачення-2021: у якому форматі пройде конкурс

Організатори Євробачення остаточно визначилися, що конкурс не відбудеться за традиційним сценарієм ― без обмежень за кількістю глядачів. Як пройде конкурс Євробачення-2021? Читайте просто зараз!

Як повідомляється, тепер організатори зосередять свої зусилля на сценарії «В».

«За цих обставин передбачається проведення заходу з артистами в умовах дотримання соціальної дистанції», ― ідеться в повідомленні.

За словами організаторів, також цей варіант передбачає проведення шоу на арені Ahoy у Роттердамі, але допускаються виступи з інших країн, якщо якась із делегацій не зможе приїхати в Нідерланди. При цьому присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Водночас організатори додали, що уважно стежать за міжнародними подіями та ситуацією з коронавірусом і продовжують вивчати й планувати ще два додаткових сценарії ( «С» і «D»).

Ці сценарії припускають, що всі артисти виступатимуть зі своїх країн, шоу в Роттердамі відбудеться, але всі заходи поза ним будуть або обмежені, або ж узагалі скасовані.

Нагадаємо, що Євробачення-2021 відбудеться 18―22 травня. Україну на конкурсі представлятиме гурт Go-A з новою піснею, яку вже обрало конкурсне журі, але презентують її тільки в березні.

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