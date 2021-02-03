Евровидение-2021: в каком формате пройдет конкурс

Организаторы Евровидения окончательно определились, что конкурс не состоится по традиционному сценарию — без ограничений по количеству зрителей. Как пройдет конкурс Евровидение-2021? Читайте прямо сейчас!

Как сообщается, теперь организаторы сосредоточат свои усилия на сценарии «В».

«В этих обстоятельствах предусматривается проведение мероприятия с артистами в условиях соблюдения социальной дистанции», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, также этот вариант предусматривает проведение шоу на арене Ahoy в Роттердаме, но допускаются выступления из других стран, если какая-то из делегаций не сможет приехать в Нидерланды. При этом присутствие зрителей может быть ограничено или полностью отменено.

В то же время, организаторы добавили, что внимательно следят за международными событиями и ситуацией с коронавирусом и продолжают изучать и планировать еще два дополнительных сценария («С» и «D»).

Эти сценарии предполагают, что все артисты будут выступать из своих стран, шоу в Роттердаме состоится, но все мероприятия вне его или будут ограничены, либо же вообще отменены.

Напомним, что Евровидение-2021 состоится 18―22 мая. Украину на конкурсе будет представлять группа Go-A с новой песней, которую уже выбрало конкурсное жюри, но презентуют ее только в марте.

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