В 2021 году на Евровидении от Бельгии выступит группа Hooverphonic, который выбрали представителем страны еще в 2020-ом. Что известно о коллективе – подробнее читайте в материале.

Евровидение 2021 — онлайн второго полуфинала от 20.05.2021

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Группа Hooverphonic была создана в октябре 1995 года. За 25 лет своей карьеры музыканты развили собственное моментально узнаваемое звучание, что-то между жанрами trip-hop и pop. Коллектив выпустил десять студийных альбомов. Последний ‒ «Looking For The Stars».

Смотреть онлайн Евровидение 1 полуфинал — трансляция на СТБ

Hooverphonic

С первого дня Алекс Каллиер (продюсер и автор песен) вместе с гитаристом Раймондом Гиртсом сотрудничали с разными исполнителями. С 2018 года голосом группы стала Лука Кройсбергс. Годом ранее девушка стала победительницей вокального шоу «The Voice of Flanders», где ее тренером и наставником был Алекс.

Слушайте конкурсную песню для Евровидения-2021 группы Hooverphonic – «The Wrong Place».



Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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