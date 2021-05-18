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Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021

18.05.2021

Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал конкурса Евровидение-2021, в котором выступит и Украина. Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала от 18.05.2021 Евровидения-2021 прямо сейчас!

Фото: eurovision.tv

В первом полуфинале выступят 16 участников в таком порядке:

  1. Литва: The Roop – «Discoteque»
  2. Словения: Ana Soklič – «Amen»
  3. Россия: Manizha – «Russian Woman»
  4. Швеция: Tusse – «Voices»
  5. Австралия: Montaigne – «Technicolour»
  6. Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
  7. Ирландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  8. Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
  9. Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
  10. Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
  11. Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
  12. Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
  13. Румыния: ROXEN – «Amnesia»
  14. Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
  15. Украина: Go_A – «SHUM»
  16. Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Украинские артисты о песне «Шум»

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