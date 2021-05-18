Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021
18.05.2021
Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал конкурса Евровидение-2021, в котором выступит и Украина. Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала от 18.05.2021 Евровидения-2021 прямо сейчас!
Фото: eurovision.tv
В первом полуфинале выступят 16 участников в таком порядке:
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Словения: Ana Soklič – «Amen»
- Россия: Manizha – «Russian Woman»
- Швеция: Tusse – «Voices»
- Австралия: Montaigne – «Technicolour»
- Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
- Ирландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
- Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
- Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Румыния: ROXEN – «Amnesia»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Украина: Go_A – «SHUM»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.
Больше по теме: Украинские артисты о песне «Шум»
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