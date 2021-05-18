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Евровидение-2021: участница от Словении Ana Soklič с песней «Amen»

18.05.2021

Уже не за горами Евровидение-2021. Пока страны определяются со своими представителями, Словения уже сделала свой выбор! В этом году страну будет представлять Анна Соклич, котороая исполнит песню «Amen». 

Общественный вещатель RTV Slovenia еще в 2020 году провел национальный отбор «EMA», в котором 12 финалистов боролись за билет в Роттердам. В суперфинале победила Анна Соклич.

Известно, что с юных лет Анна Соклич развивала и совершенствовала свои музыкальные навыки в академии оперы и джаза, прежде чем начала писать свою собственную музыку.

В Роттердаме Анна Соклич исполнит песню «Amen».

Слушайте песню «Amen» в исполнении Анны Соклич. Именно ее певица исполнит на песенном конкурсе «Евровиденеи»-2021 в Роттердаме. 

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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