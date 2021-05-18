На конкурс Евровидение-2021 от Норвегии поедет TIX с песней «Fallen Angel». Читайте информацию об участнике TIX и слушайте «Fallen Angel» прямо сейчас!

Фото — eurovision.tv

Музыкант, продюсер и автор песен Андреас Хаукеланд, более известный под псевдонимом, является одним из самых популярных артистов Норвегии. Он родом из маленького городка недалеко от Осло.

В 2015 году TIX совершил свой первый крупный прорыв с песней «Sjeiken». Затем хитмейкер сделал себе имя, став соавтором Ava Max «Sweet but Psycho» — самой популярной песни 2018 года.

В мае 2020 года лидером чарта «Spotify» стала песня ТІХ — гимн карантина — «Quarantine».

Слушайте конкурсную песню «Fallen Angel» от TIX, с которой он выступит на Евровидении-2021 от Норвегии, прямо сейчас!

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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