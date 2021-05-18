От России на конкурс Евровидение в этом году поедет молодая исполнительница Манижа. На сцене в Нидерландах девушка исполнит песню «Russian Woman». Подробности — далее в материале.

Фото — eurovision.tv

Певица из Таджикистана не только пишет музыку и тексты песен, но также снимает и редактирует видео, создает собственный визуальный контент и руководит своим образом. Когда-то девушка начала снимать короткометражные фильмы для инстаграма и благодаря им достигла большой популярности. Теперь ее концерты в Москве и Санкт-Петербурге проходят с аншлагами.

Помимо смешивания разных языков (включая родной, таджикский) в своих песнях, Манижа несет сильные социальные месседжи о любви к себе и бодипозитиве, правах женщин и детей, а также о национальной, культурной, сексуальной идентичности и, прежде всего, терпимости.

В 2020 году певица была удостоена премии Berlin Music Video Awards за песню «Недославянка». Песня исследует проблемы, с которыми сталкиваются иммигранты, — предмет, в котором Манижа хорошо разбирается, ведь ее семья бежала в Россию от гражданской войны в Таджикистане.

Манижа — посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), она активно участвует во многих проектах и ​​мероприятиях, реализуемых программой в России.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.



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