Швеція визначилася з учасником, який представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Ним став виконавець Tusse, який виступить з піснею «Voices». Подробиці — в матеріалі!

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Tusse — відомий у Швеції виконавець, який став популярним після участі в шоу «Sweden’s Got Talent» — аналозі українського проєкту «Україна має талант». Також він переміг у проєкті «Швецький ідол» у 2019 році.

В арсеналі Tusse вже є кілька хітів: «My Soul Is Calling You», «A Better You» та інші. У 2020 році співак випустив сингл «Innan du går» («Before You Go») повністю на шведській мові.

На пісенному конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі Tusse виконає пісню «Voices».

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