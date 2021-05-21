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Євробачення-2021: результати голосування в другому півфіналі

21.05.2021

Ось і закінчився другий півфінал Євробачення-2021! Хто з виконавців, які в ньому виступили, пройшов у фінал пісенного конкурсу? Які результати голосування від 20.05.2021? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

Усі телеглядачі Євробачення-2021 уже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як усе відбувалося.

За результатами оцінювання суддів та глядацького голосування від 20.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

  1. Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
  2. Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
  3. Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  4. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  5. Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  6. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  7. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  8. Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  9. Греція: Stefania – «Last Dance»
  10. Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший, а також онлайн на сайті stb.ua!

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Фото: eurovision.tv

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