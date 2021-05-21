Ось і закінчився другий півфінал Євробачення-2021! Хто з виконавців, які в ньому виступили, пройшов у фінал пісенного конкурсу? Які результати голосування від 20.05.2021? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

Усі телеглядачі Євробачення-2021 уже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як усе відбувалося.

За результатами оцінювання суддів та глядацького голосування від 20.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

Фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший, а також онлайн на сайті stb.ua!

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Фото: eurovision.tv

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