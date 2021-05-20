Державний мовний канал Греції ERT оголосив, що 18-річна Стефанія Ліберакакіс представить країну на конкурсі пісні Євробачення-2021. Обрана пісня називається «Last Dance».

Дивитись Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу

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Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.

Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення у 2016 році в складі жіночого гурту «Kisses».

У 2020 році Стефанія мала би виступити на Євробаченні із піснею «SUPERG!RL», проте в 2021 році було прийнято рішення змінити композицію на «Last Dance».

Слухайте конкурсну пісню «Last Dance», з якої Стефанія представить Грецію на Євробаченні-2021.

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Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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