Грузія обрала свого представника на Євробачення-2021 завдяки популярному телевізійному формату Idol. Ще у 2020 році у фінальній трансляції у прямому ефірі перемогу здобув Торніке Кіпіані (Tornike Kipiani). Докладніше про конкурсанта Євробачення-2021 від Грузії – в матеріалі.

У 2020 році після 10-тижневого сезону у фіналі «Грузинського ідола» четверо фіналістів зустрілися в Тбілісі. Грузинська аудиторія обирала, хто ж поїде на Євробачення-2020 від країни, за допомогою онлайн- і телеголосування. Зрештою, саме Торніке Кіпіані (Tornike Kipiani) забезпечив собі золотий квиток до Роттердама з 33,82% голосів. Через пандемію коронавірусу конкурс тоді так і не відбувся, тому було вирішено, що артист представить країну й у 2021 році.

Торніке Кіпіані (Tornike Kipiani)

Торніке, або просто Кіпо, – 31-річний співак із Грузії. Він став відомим серед грузинської публіки після перемоги в «X-факторі» у 2014 році. Наставником Торніке на шоу був не хто інший, як делегат на Євробаченні-2019 від Кіпру Тамта!

Торніке готувався представляти Грузію на Євробаченні в Києві ще у 2017 році. Але тоді його пісню «You Are My Sunshine» не було обрано. Яку композицію виконає Торніке Кіпіані в Роттердамі – незабаром дізнаємося. А поки пропонуємо ознайомитися з його більш ранньою творчістю.

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