Грузия выбрала своего представителя на Евровидение-2021 благодаря популярному телевизионному формату «Idol». В 2020 году в финальной трансляции в прямом эфире победу одержал Торнике Кипиани (Tornike Kipiani). А также представлена песня, с которой исполнитель поборется за победу. Подробнее о конкурсанте Евровидения-2021 от Грузии и его песне «You» – в материале.

Смотреть Евровидение 2021 — онлайн трансляция второго полуфинала

В 2020 году после 10-недельного сезона в финале «Грузинского идола» четверо финалистов встретились в Тбилиси. Грузинская аудитория выбирала, кто же поедет на Евровидение-2020 от страны, посредством онлайн- и телеголосования. В конце концов, именно Торнике Кипиани (Tornike Kipiani) обеспечил себе золотой билет в Роттердам с 33,82% голосов. Так как конкурс был отменен из-за пандемии, было принято решение, что артист представит страну и в 2021 году.

Торнике Кипиани (Tornike Kipiani)

Торнике Кипиани, или просто Кипо, – 31-летний певец из Грузии. Он стал известен среди грузинской публики после победы в «X-факторе» в 2014 году. Наставником Торнике на шоу был не кто иной, как делегат на Евровидении-2019 от Кипра Тамта!

Торнике готовился представлять Грузию на Евровидении еще в Киеве в 2017 году. Но тогда его песня «You Are My Sunshine» не была выбрана.

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В Роттердаме в 2021 году Торнике выступит с песней «You», прослушать которую вы можете ниже.

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