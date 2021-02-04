Гурт Go_A поїде на Євробачення-2021 з піснею «Шум»

На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було представлено три нові композиції: «Рано», «Церковка» та «Шум». З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали — «Шум».

На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

«Привіт друзі! Отже вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка!

Коли ми обирали три пісні на розгляд жюрі, то подумали, що не можемо не включити до списку «Шум» адже багато хто з вас просив відправити її на Євробачення і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі.

Не дивлячись на те, що коли ми знімали свій перший кліп на телефон – був дикий мороз і навіть наш стедікам не витримав і помер до початку зйомок. Ми отримували справжню насолоду від процесу. Нам хотілося подарувати вам максимум позитивних емоцій і змусити посміхнутися. Вже на початку березня ми представимо оновлений варіант пісні з якою поїдемо в Ротердам, а також відео, яке буде розміщене на офіційній платформі Євробачення», — зазначили учасники.

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