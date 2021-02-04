Группа Go_A поедет на Евровидение-2021 с песней «Шум»

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: «Рано», «Церковка» и «Шум». Из трех предложенных группой песен единогласно выбрали — «Шум».

В начале марта будет представлена ​​конкурсная версия песни «Шум» и новый видеоклип.

«Здравствуйте, друзья! Вот и выбор сделан! Для нас это действительно большая неожиданность! Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список «Шум», ведь многие из вас просили отправить ее на Евровидение и мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе.

Несмотря на то, что когда мы снимали свой первый клип на телефон — был дикий мороз и даже наш стедикам не выдержал и умер до начала съемок. Мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться. Уже в начале марта мы представим обновленный вариант песни, с которой поедем в Роттердам, а также видео, которое будет размещено на официальной платформе Евровидение», — отметили участники.

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