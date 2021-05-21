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Евровидение-2021: результаты голосования во втором полуфинале

21.05.2021

Вот и закончился второй полуфинал Евровидения-2021! Кто из выступивших в нем исполнителей прошел в финал песенного конкурса? Каковы результаты голосования от 20.05.2021? Подробнее читайте в материале.

Сегодня свои композиции представили участники из 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Все телезрители Евровидения-2021 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.

По результатам оценки судей и зрительского голосования от 20.05.2021 в финал Евровидения-2021 проходят:

  1. Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
  2. Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
  3. Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  4. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  5. Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  6. Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  7. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  8. Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  9. Греция: Stefania – «Last Dance»
  10. Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Смотрите выступления лучших артистов в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший, а также онлайн на сайте stb.ua!

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Фото: eurovision.tv

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