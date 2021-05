От Португалии на конкурс Евровидение-2021 поедет группа The Black Mamba с песней «Love Is On My Side». Читайте информацию об участнике The Black Mamba прямо сейчас!

Основанная в 2010 году, группа The Black Mamba соединяет разные стили, включая блюз, соул и фанк. Их одноименный первый альбом имел огромный успех, разошелся по чартам и возглавил португальский iTunes.

Менее чем через год после дебютного альбома они отыграли концерты по всему миру, от Филадельфии до Рио-де-Жанейро.

Группа уверенно выступает на концертах, им нравится играть на самых знаковых фестивальных сценах. На фестивале Marés Vivas The Black Mamba делили главную сцену с Ленни Кравицем, Джейми Каллумом и The Script.

Слушайте песню «Love Is On My Side» участника Евровидения-2021 от Португалии — группы The Black Mamba:



Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

