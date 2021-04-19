Евровидение-2021: участница от Сан Марино Senhit с песней «Adrenalina»
На Евровидении-2021 в качестве представителя Сан-Марино выступит молодая исполнительница Senhit. Певица исполнит песню «Adrenalina». Подробности – далее в материале.
Больше по теме: Go_A представили новый клип на песню «Шум» для Евровидения-2021
Общественный вещатель RTV объявил, что страну на «Евровидении»-2021 выступит Senhit с песней «Adrenalina».
О Senhit
Певица эритрейского происхождение, родилась в Болонье и выросла между итальянским городом и Сан-Марино. Ее творческий дебют состоялся в Швейцарии под руководством Андреаса Кенеша. Вскоре она стала сотрудничать с престижным автором Массимо Раньери. В сезоне 2001-2002 гг. она была главной героиней мюзикла «Король лев», который принес ей успех в Германии.
Слушайте песню «Adrenalina» участници от Сан Марино Senhit, которая представит свою страну на конкурсе «Евровидение»-2021
Больше по теме: Евровидение-2021: Румыния выбрала представительницу на песенный конкурс