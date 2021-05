Болгария возвращается на Евровидение-2021! После отсутствия в 2019 году страна реабилитировалась и уже озвучила имя своей представительницы на грядущем песенном конкурсе. От Болгарии на Евровидении-2021 выступит певица Victoria. Исполнительница уже представила песню, с которой поборется за победу. Легкая музыка, философский подтекст и клип на песню «Growing Up Is Getting Old» – в материале.

Евровидение 2021 — второй полуфинал от 20 мая 2021

Национальная телекомпания Болгарии сообщила, что Виктория Георгиева была отобрана для представления страны на самом масштабном песенном конкурсе Европы.

Напомним, что в 2019 году телекомпания BNT (Национальная телекомпания Болгарии) сообщила об отказе страны от участия в песенном конкурсе, аргументировав это оптимизацией государственных расходов. Цена вопроса для участия и непосредственно подготовки к Евровидению оказалась значительно выше, чем могло себе позволить телевидение Болгарии.

Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Представительнице Болгарии на Евровидении-2021 Виктории Георгиевой (Victoria) 23 года. Поп-исполнительница прославилась благодаря своему участию в болгарской версии популярного шоу талантов «X-Factor». Victoria выпустила два сингла на болгарском языке. Один из ее самых популярных синглов «I Wanna Know» был выпущен в июне 2019 года и собрал более 1 миллиона просмотров на YouTube.

Для певицы возможность представлять родную страну на таком большом песенном конкурсе – большая честь и повод для гордости. Victoria считает, что быть болгарским послом на Евровидении-2021 – огромная ответственность, так как этот конкурс очень важен для многих соотечественников.

Состоялась презентация конкурсной композиции представительницы Болгарии на Евровидении-2021. Victoria споет песню «Growing Up Is Getting Old»



Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

