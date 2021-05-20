На Евровидении-2021 Молдову представит Наталья Гордиенко с песней «Sugar», которую артистка представила в марте этого года. Подробности – далее в материале!

Второй полуфинал Евровидения 2021 — смотреть онлайн

На Евровидении-2021 Молдову будет представлять певица с украинскими корнями — Наталья Гордиенко. Артистка выиграла Нацотбор еще в 2020 году, поэтому была приглашена представлять страну на конкурсе и в 2021-ом. Она исполнит песню «Sugar». Кстати, съемки видеоклипа «Sugar» проходили в Киеве, под руководством режиссера Кати Царик. Оператором видео выступил Юрий Король, а хореографом — Константин Гордиенко (балет Freedom). Для подготовки песни и номера на конкурс Евровидение Наталья Гордиенко собрала интернациональную творческую команду — SUGAR TEAM или Dream Team, как часто говорит певица.

По режиссерской задумке, в видео главная героиня Natalia Gordienko витает в сладких мечтах и грезах, где устоять перед соблазном — непростая задача. Герои попадают в город из гигантских сладостей и там заигрывают друг с другом. А в конце видео легким движением руки Наталья… отрывает полголовы и съедает! Эксклюзивные костюмы, стильные прически и мейк, сексуальные и харизматичные танцоры балета «Freedom», невероятные декорации сладкого города — все это о клипе «Sugar»!

«Мы хотим этой песней и клипом подсластить жизнь всем людям. COVID-19 внес свои коррективы и серость в жизнь на планете. За прошедший год мы соскучились по многим простым вещам. Поэтому мы решили создать яркую и сладкую атмосферу любви, радости и безмятежности — и погрузить в эту атмосферу зрителей. Хочется, чтобы жизнь изменилась, стала более позитивной и сладкой! Смотрите мое яркое видео «SUGAR». Пойте, танцуйте! Жду вашей поддержки в мае на Евровидении-2021 в Роттердаме. Голосуйте за Молдову! Я буду выступать под номером 7 во втором полуфинале», — обратилась к украинцам Наталья Гордиенко.

Певица заинтриговала, что ее наряд для выступления на Евровидении создает всемирно известный дизайнер Zuhair Murad. Постановку будет создавать известный греческий режиссер, который уже несколько раз покорял зрителей Евровидения своими шоу. Интересный факт: Наталья уже много лет мечтала представить Молдову на Евровидении как сольная певица! Еще в 2005 году она была в составе группы Millenium, которая на национальном отборе заняла третье место. А позже Наталья была приглашенной артисткой для выступления на Евровидении вместе с Arsenium. И вот в 2021 году Наталья Гордиенко воплощает свою мечту — выступление на Евровидении с песней SUGAR!

Напомним, что, по правилам Евровидения, Украина не может голосовать за своего участника в конкурсе. Но может поддержать Молдову в лице Натальи Гордиенко.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Евровидение-2021: Мальта выбрала представителя на песенный конкурс

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ