Мальта назвала исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Ею стала Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere). Детали в материале.

В прошлом году на Мальте прошел песенный конкурс «X factor Malta», в котором победила Дестини Чукуньере. Поэтому певица автоматически стала представительницей своей страны на международном песенном конкурсе Евровидение в 2020-ом, а потом и в 2021 году.

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Дестини Чукуньере — мальтийская певица из Биркиркары. Девушка уже представляла свою страну на детском Евровидении в 2015 году, где заняла первое место с песней «Not My Soul».

Также накануне Дестини участвовала в британском шоу «Got Talent», где попала в полуфинал.

Песня, с которой девушка выступит на Евровидении в Роттердаме, будет представлена позже.

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