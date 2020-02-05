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Евровидение-2020: Чехия определилась со своим представителем

05.02.2020

В Чехии уже успели провести Нацотбор. По результатам голосования победу одержал молодой певец Бенни Кристо. В сети уже опубликовали его конкурсную песню под названием «Kemama». Именно он будет представлять Чешскую Республику 14 мая во втором полуфинале Евровидения-2020.

Фото – eurovision.tv

Известно, что Бенни Кристо был постоянным участником чешской музыкальной сцены более 10 лет. В 2019 году он выпустил свой мини-альбом «Kontakt», который содержит в общей сложности 6 песен, включая «Aleiaio» и «Plan». Его самыми популярными композициями на данный момент являются «Bomby» (24 миллиона просмотров на YouTube), «Asio» (14 миллионов просмотров) и «Padam» (24 миллиона просмотров).

За 10 лет на сцене Бенни создал сильную фан-базу в социальных сетях, за ним наблюдает почти 800 000 человек в Instagram. В дополнение к своей музыкальной карьере он является профессиональным бойцом джиу-джитсу, удостоенным престижных наград международных турниров в своей категории.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Виталий Дроздов: биография члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

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