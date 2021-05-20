У Чехії за результатами Нацвідбору у 2020 році перемогу здобув молодий співак Бенні Крісто. Саме він представлятиме Чеську Республіку на Євробаченні-2021. Більше про учасника і нову пісню «Оmaga» — читайте в матеріалі.

Фото – eurovision.tv

Відомо, що Бенні Крісто був постійним учасником чеської музичної сцени понад 10 років. У 2019 він випустив свій мініальбом «Kontakt», який містить 6 пісень, включно з «Aleiaio» і «Plan». Його найпопулярнішими композиціями на цей момент є «Bomby» (26 мільйонів переглядів на YouTube), «Asio» (15 мільйонів переглядів), «Padam» (28 мільйонів переглядів) та «Kemama» (понад 1 мільйон переглядів), з якою він мав виступити на Євробаченні у 2020 році. До 2021 року артист підготував нову композицію, з якою побореться за перемогу в пісенному конкурсі. Легка і танцювальна пісня «Оmaga» набрала вже понад пів мільйона переглядів на YouTube.

За 10 років на сцені Бенні створив сильну фан-базу в соціальних мережах, за ним спостерігає майже 800 000 осіб в Instagram. На додачу до музичної кар’єри він є професійним бійцем джиу-джитсу, удостоєним престижних нагород міжнародних турнірів у своїй категорії.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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