В Чехии по результатам Нацотбора в 2020 году победу одержал молодой певец Бенни Кристо. Именно он будет представлять Чешскую Республику на Евровидении-2021. Больше об участнике и новой песне «Оmaga» — читайте в материале.

Фото — eurovision.tv

Известно, что Бенни Кристо был постоянным участником чешской музыкальной сцены более 10 лет. В 2019 году он выпустил свой мини-альбом «Kontakt», который содержит 6 песен, включая «Aleiaio» и «Plan». Его самыми популярными композициями на данный момент являются «Bomby» (26 миллионов просмотров на YouTube), «Asio» (15 миллионов просмотров), «Padam» (28 миллионов просмотров) и «Kemama» (более 1 миллиона просмотров), с которой он должен был выступить на Евровидении в 2020 году. К 2021 году артист подготовил новую композицую, с которой поборется за победу в песенном конкурсе. Легкая и танцевальная песня «Оmaga» набрала уже более полумиллиона просмотров на YouTube.



За 10 лет на сцене Бенни создал сильную фан-базу в социальных сетях, за ним наблюдает 800 000 человек в Instagram. В дополнение к музыкальной карьере он является профессиональным бойцом джиу-джитсу, удостоенным престижных наград международных турниров в своей категории.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Группа Go_A поедет на Евровидение-2021 с песней «Шум»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ