Євробачення-2021: від Болгарії виступить співачка Victoria з піснею «Growing Up Is Getting Old»

Болгарія повертається на Євробачення-2021! Після відсутності 2019 року країна реабілітувалася і вже озвучила ім’я своєї представниці на прийдешньому пісенному конкурсі. Від Болгарії на Євробаченні-2021 виступить співачка Victoria. Виконавиця вже представила пісню, з якою побореться за перемогу. Легка музика, філософський підтекст і кліп на пісню «Growing Up Is Getting Old» – у матеріалі.

Євробачення 2021 – другий півфінал від 20 травня 2021

Національна телекомпанія Болгарії повідомила, що Вікторія Георгієва була відібрана для представлення країни на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

Нагадаємо, що 2019 року телекомпанія BNT (Національна телекомпанія Болгарії) повідомила про відмову країни від участі в пісенному конкурсі, аргументувавши це оптимізацією державних видатків. Ціна питання для участі та безпосередньо підготовки до Євробачення виявилася значно вищою, ніж могло собі дозволити телебачення Болгарії.

Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Представниці Болгарії на Євробаченні-2021 Вікторії Георгієвій (Victoria) 23 роки. Поп-виконавиця прославилася завдяки своїй участі в болгарській версії популярного шоу талантів «X-Factor». Victoria випустила два сингли болгарською мовою. Один з її найпопулярніших синглів «I Wanna Know» був випущений у червні 2019 року і зібрав понад 1 мільйон переглядів у YouTube.

Для співачки можливість представляти рідну країну на такому великому пісенному конкурсі – велика честь та привід для гордості. Victoria вважає, що бути болгарським послом на Євробаченні-2021 – величезна відповідальність, оскільки цей конкурс дуже важливий для багатьох співвітчизників.

Відбулася презентація конкурсної композиції представниці Болгарії на Євробаченні-2021. Victoria заспіває пісню «Growing Up Is Getting Old»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

