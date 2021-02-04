Учасник від Бельгії на Євробаченні 2021

У 2021 році від Бельгії на Євробаченні виступить гурт Hooverphonic, який був обраний представником країни ще у 2020-му. Що відомо про гурт – детальніше в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2021: у якому форматі пройде конкурс

Гурт Hooverphonic було створено в жовтні 1995 року. За 25 років своєї кар’єри музиканти розвинули власне моментально впізнаване звучання, щось між жанрами trip-hop і pop. Колектив випустив десять студійних альбомів, останній – «Looking For The Stars».

Hooverphonic

Із першого дня Алекс Каллієр (продюсер і автор пісень) разом із гітаристом Раймондом Гіртсом співпрацювали з різними виконавцями. З 2018 року голосом гурту стала Лука Кройсбергс. Роком раніше дівчина перемогла на вокальному шоу «The Voice of Flanders», де її тренером і наставником був Алекс.

Нині конкурсна пісня для Євробачення-2021 ще не представлена. А поки що пропонуємо послухати пісню з останнього альбому Hooverphonic – «Horrible Person» та пісню, написану для конкурсу у 2020 році – «Release Me».







Більше на тему: Учасниця від Азербайджану на Євробаченні-2021

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ