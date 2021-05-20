На Євробаченні-2021 Молдову представить Наталія Гордієнко з піснею «Sugar», яку артистка представила в березні цього року. Подробиці – далі в матеріалі!

Другий півфінал Євробачення 2021 – дивитись онлайн

На Євробаченні-2021 Молдову представлятиме співачка з українським корінням – Наталя Гордієнко. Артистка виграла Нацвідбір ще у 2020 році, тому була запрошена представляти країну на конкурсі і в 2021-му. Вона виконає пісню «Sugar». До речі, зйомки відеокліпу «Sugar» проходили в Києві, під керівництвом режисерки Каті Царик. Оператором відео виступив Юрій Король, а хореографом – Костянтин Гордієнко (балет Freedom). Для підготовки пісні і номера на конкурс Євробачення Наталя Гордієнко зібрала інтернаціональну творчу команду – SUGAR TEAM або Dream Team, як часто говорить співачка.

За режисерським задумом, у відео головна героїня Natalia Gordienko витає в солодких мріях і мареннях, де встояти перед спокусою – непросте завдання. Герої потрапляють у місто з гігантських солодощів і там заграють один з одним. А в кінці відео легким змахом руки Наталія… відриває півголови і з’їдає! Ексклюзивні костюми, стильні зачіски і мейк, сексуальні і харизматичні танцюристи балету «Freedom», неймовірні декорації солодкого міста – все це про кліп «Sugar»!

«Ми хочемо цією піснею і кліпом підсолодити життя всім людям. COVID-19 вніс свої корективи і сірість в життя на планеті. За минулий рік ми скучили по багатьом простим речам. Тому ми вирішили створити яскраву і солодку атмосферу любові, радості і безтурботності – і занурити в цю атмосферу глядачів. Хочеться, щоб життя змінилося, стало більш позитивним і солодким! Дивіться моє яскраве відео «SUGAR». Співайте, танцюйте! Чекаю на вашу підтримку в травні на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Голосуйте за Молдову! Я буду виступати під номером 7 у другому півфіналі», – звернулася до українців Наталія Гордієнко.

Співачка заінтригувала, що її вбрання для виступу на Євробаченні створює всесвітньо відомий дизайнер Zuhair Murad. Постановку створюватиме відомий грецький режисер, який вже кілька разів підкорював глядачів Євробачення своїми шоу.

Цікавий факт: Наталія вже багато років мріяла представити Молдову на Євробаченні, як сольна співачка! Ще у 2005 році вона була в складі групи Millenium, яка на національному відборі посіла третє місце. А пізніше Наталія була запрошена артисткою для виступу на Євробаченні разом із Arsenium. І ось у 2021 році Наталія Гордієнко втілює свою мрію – виступ на Євробаченні з піснею SUGAR!

Нагадаємо, що за правилами Євробачення, Україна не може голосувати за свого учасника в конкурсі. Але може підтримати Молдову в особі Наталі Гордієнко.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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