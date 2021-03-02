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Євробачення-2021: Мальта обрала представника на пісенний конкурс

02.03.2021

Мальта назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала Дестіні Чукуньєре (Destiny Chukunyere). Деталі в матеріалі.

Евровидение 2020

Минулого року на Мальті пройшов пісенний конкурс «X factor Malta», в якому перемогла Дестіні Чукуньєре. Тому співачка автоматично стала представником своєї країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у 2020-му, а згодом і у 2021 році.

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Дестіні Чукуньєре — мальтійська співачка з Біркіркари. Дівчина вже представляла свою країну на дитячому Євробаченні в 2015 році, де посіла перше місце з піснею «Not My Soul».

Також напередодні Дестіні брала участь у британському шоу «Got Talent», де потрапила до півфіналу.

Пісня, з якою дівчина виступить на Євробаченні в Роттердамі, буде представлена ​​пізніше. 

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