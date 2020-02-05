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Євробачення-2020: Чехія визначилася зі своїм представником

05.02.2020

У Чехії вже встигли провести Нацвідбір. За результатами голосування перемогу здобув молодий співак Бенні Крісто. У мережі вже опублікували його конкурсну пісню під назвою «Kemama». Саме він представлятиме Чеську Республіку 14 травня в другому півфіналі Євробачення-2020.

Фото – eurovision.tv

Відомо, що Бенні Крісто був постійним учасником чеської музичної сцени понад 10 років. У 2019 він випустив свій міні-альбом «Kontakt», який містить загалом 6 пісень, включаючи «Aleiaio» і «Plan». Його найпопулярнішими композиціями на цей момент є «Bomby» (24 мільйони переглядів на YouTube), «Asio» (14 мільйонів переглядів) і «Padam» (24 мільйони переглядів).

За 10 років на сцені Бенні створив сильну фан-базу в соціальних мережах, за ним спостерігає майже 800 000 осіб в Instagram. На додаток до своєї музичної кар’єри він є професійним бійцем джиу-джитсу, удостоєним престижних нагород міжнародних турнірів у своїй категорії.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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