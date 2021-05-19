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Євробачення-2021: В одного з учасників ісландського гурту Daði og Gagnamagnið виявили коронавірус

19.05.2021

Один з учасників гурту Daði og Gagnamagnið представника Ісландії на Євробаченні-2021 отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив фронтмен гурту Daði Freyr.

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Сьогодні вранці один із членів гурту Daði og Gagnamagnið отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

«На жаль, це, ймовірно, означає, що ми не візьмемо участі сьогодні в репетиції або в прямому ефірі завтра. Натомість буде використано запис нашої другої репетиції», — так прокоментував ситуацію, що склалася, фронтмен гурту Daði Freyr.

Daði og Gagnamagnið — це ісландський музичний гурт, лідером якого є молодий співак і музикант Даді Фрейр Петурссон (Daði Freyr Pétursson). Перемога в національному відборі Ісландії — це перший великий успіх в історії цього музичного колективу. У другому півфіналі гурт мав виконати пісню «10 Years».

Не пропустіть 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ та UА: Перший, а також онлайн-трансляцію на сайті stb.ua. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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