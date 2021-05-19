Конкурсанти Євробачення про свої карантинні таланти

Стартував 65-ий пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі! 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший пройшов перший півфінал, у якому ШУМив представник України. За результатами голосування урт Gо_А пройшов до фіналу Євробачення-2021, який пройде 22 травня.

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До грандіозного шоу на діджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У дев’ятому випуску Володимир розпитав конкурсантів Євробачення-2021 про їхні нові таланти, які вони здобули в період карантину. Вступ до університету, отримання водійських прав, тренування фізичного балансу, вивчення назв птиць та нове вміння – шепотіти: хто і якими карантинними досягнення може похизуватися, дивіться в дев’ятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим.

Anxhela Peristeri – Албанія

Я навчилася тому, що важливо ділитися любов’ю та добрим настроєм. Ми маємо лише одне життя, і ніколи не знаєш, що на нас очікує завтра.

Efendi – Азербайджан

За період карантину я випрацювала в собі почуття терплячості. Оскільки я людина нетерпляча, мені хочеться всього й одразу, я постаралася виробити в собі цю рису. Мені здається, позитивний бік карантину в тому, що деяким людям просто необхідно було залишитися наодинці із собою, щоб зрозуміти свої плюси та мінуси. І почати діяти.

Hooverphonic – Бельгія

Я навчився не контролювати все, бо я ще той контролер. Теперішня ситуація не в нашій силі, ми не можемо робити багато чого. Лише сподіватися, що вакцинація пришвидшиться. Те, чому я навчився, – це дати всьому йти, як воно є. Жити в моменті та насолоджуватися ним.

Гейке вивчила багато назв птиць. Я навчився любити свою країну, бо ми зараз не можемо відвідувати інші. Ми подорожуємо нашою маленькою країною й пізнаємо нові місця. Адже іноді ми сприймаємо деякі речі, як самі собою зрозумілі: усе було можливо, ти мав змогу хоч щодня відвідувати концерти, бар, ресторан, театр. І несподівано ти розумієш, що це не завжди буває доступне. Коли всі будуть вакциновані, ми знову відвідуватимемо улюблені місця й почнемо цінувати цю можливість ще більше – і в цьому позитивний бік пандемії, якщо можна так сказати.

Stefania – Греція

Минулого вересня я почала навчання в Музичній академії в Нідерландах, вона одна із найвідоміших тут. Я багато займалася вокалом і дізналася про свій новий талант – те, що я дуже терпляча.

Eden Alene – Ізраїль

Упродовж локдауну я навчилася шепотіти. Цей шепіт ви можете почути в моїй пісні. Це талант, про який я геть забула.

Daði og Gagnamagnið – Ісландія

Не думаю, що я навчився чомусь завдяки карантину. На карантині я провів багато часу наодинці, тож це не сильно вплинуло на якісь із моїх здібностей.

Samanta Tina – Латвія

Під час карантину я зрозуміла: якщо ми не можемо змінити ситуацію, треба змінити ставлення до неї. Якщо чесно, у цей період я багато часу нарешті могла приділяти собі. Бо раніше постійно були концерти, заходи, зйомки та фотосесії. А коли треба працювати – я завжди йду до кінця, не дивлячись на втому. У період локдауну я зрозуміла, що так неправильно. Якщо мені не вистачить сил, я нічого не зможу зробити якнайкраще. Я зрозуміла, що треба приділяти більше часу собі.

Ми з моїм другом створили лінію одягу, светри з написом «поцілуночки всім» – це моя фірмова фраза! А зараз у мене нова фраза – я часто кажу «їй богу!». Ми теж зробили цей напис. У нас було п’ять колекцій і всі продалися за один день. Тож, не можеш змінити ситуацію – зміни ставлення до неї.

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THE ROOP – Литва

Упродовж карантину ми творили щодня зранку до вечора. Скоріш за все, по закінченню карантину ми зможемо випустити наші роботи. І можливо це буде кулінарна книга! Бо всі ці роботи – їжа, яку ми готуємо вдома. Добра та здорова їжа.

Elena Tsagrinou – Кіпр

Карантин навчив мене ще більше насолоджуватися буденними речами. І, звичайно, я сумую за часом із друзями та можливістю обійняти найрідніших. Це буде чудово, коли ми зможемо комунікувати один з одним у реальності.

Наталія Гордієнко – Молдова

Я почала практикувати йогу, пілатес, навчилася стояти на голові, не тримаючись і не притуляючись. Я придбала мольберти, фарби й почала малювати. Навчилася готувати нові смачні страви. Було прочитано багато нових книжок. Це був якийсь новий досвід і така віха в житті, яка ніколи не забудеться. Я зробила все, аби здобути максимальну користь від часу, проведеного вдома на карантині.

RAFAŁ – Польща

На карантині з’явився час подумати про музику. Зараз я працюю ведучим на польському телебаченні, тож маю багато часу на роздуми про розвиток своєї творчості. Я почав писати новий альбом, щоб випустити його восени. Багато було роздумів про життя загалом та музичну кар’єру. Тож пандемія – це не так уже й погано.

Senhit – Сан-Маріно

На жаль, на карантині я лише навчилася їсти. Я лише їла, їла, їла… Шуткую! Я навчилася відпочивати, думати про себе, насолоджуватися часом наодинці та бути терплячою.

Benny Cristo – Чехія

У мене з’явився новий талант. Не те, щоб він був якимось особливим, але я почав цікавитися активностями, які пов’язані з балансом: клаймбінг, баланс на фітболі, просто стояти на одній нозі та робити присідання.

Barbara Pravi – Франція

На карантині я створила новий альбом. Це не новий талант, звичайно, але я багато працювала.

Tusse – Швеція

Карантин дав мені час для фокусу на створенні пісень. Гадаю, я трохи просунувся в цьому напрямі. Також у мене було багато часу для навчання, тому зараз я здобуваю найвищі бали. Я також сдав на права, бо мав багато вільного часу, якого раніше в мене не було.

Gjon’s Tears – Швейцарія

Цей карантин був важким для всіх, особливо для людей, які не люблять так багато бути наодинці. Це не означає, що я не люблю бути на самоті, але проблема пандемії – ти забагато часто один, і це дивне відчуття. Я люблю спілкуватися з людьми, зустрічатися з ними, вести живий діалог. Це не те ж саме, як спілкуватися в зумі. Тому я виділив час на себе – і це було непогано. Найважливіше на карантині, що я й мої рідні були захищені. Для мене є надважливим, щоб у них усе було добре.

Дивіться повний випуск спецпроєкту із конкурсантами Євробачення 2021 про їхні карантинні таланти на всіх діджитал-майданчиках СТБ:

Слідкуйте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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