Конкурсанты Евровидения о своих карантинных талантах

Стартовал шестьдесят пятый песенный конкурс Евровидение в Роттердаме! 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший прошел первый полуфинал, в котором ШУМел представитель Украины. По результатам голосования группа Gо_А прошла в финал Евровидения-2021, который пройдет 22 мая.

Больше по теме: Участники финала международного конкурса Евровидение-2021

К грандиозному шоу на диджитальних страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В девятом выпуске Владимир расспросил конкурсантов Евровидения-2021 об их новых талантах, которые они получили в период карантина. Поступление в университет, получение водительских прав, тренировки физического баланса, изучения названий птиц и новое навыки ― шептать: кто и какими карантинными достижение может похвастаться, смотрите в девятом выпуске спецпроекту СТБ о песенном конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым.

Anxhela Peristeri ― Албания

Я научилась тому, что важно делиться любовью и хорошим настроением. У нас только одна жизнь, и никогда не знаешь, что нас ожидает завтра.

Efendi ― Азербайджан

За период карантина я выработала в себе чувство терпимости. Поскольку я человек нетерпеливый, мне хочется всего и сразу, я постаралась выработать в себе это качество. Мне кажется, положительная сторона карантина в том, что некоторым людям просто необходимо было остаться наедине с собой, чтобы понять свои плюсы и минусы. И начать действовать.

Hooverphonic ― Бельгия

Я научился не контролировать все, я еще тот контроллер. Нынешняя ситуация не в нашей силе, мы не можем делать многое. Только надеяться, что вакцинация ускорится. То, чему я научился, ― это позволить всему идти, как оно есть. Жить в моменте и наслаждаться им.

Гейко изучила много названий птиц. Я научился любить свою страну, потому что мы сейчас не можем посещать другие. Мы путешествуем нашей маленькой страной и узнаем новые места. Ведь иногда мы воспринимаем некоторые вещи, как само собой разумеющиеся: все было возможно, ты мог хоть каждый день посещать концерты, бары, рестораны, театры. И неожиданно ты понимаешь, что это не всегда бывает доступно. Когда все будут вакцинированы, мы снова будем посещать любимые места и начнем ценить эту возможность еще больше ― и в этом положительная сторона пандемии, если можно так сказать.

Stefania ― Греция

В прошлом сентябре я начала обучение в Музыкальной академии в Нидерландах, она одна из самых известных здесь. Я много занималась вокалом и узнала о своем новом таланте ― то, что я очень терпеливая.

Eden Alene ― Израиль

В течение локдауну я научилась шептать. Этот шепот можно услышать в моей песни. Это талант, о котором я совсем забыла.

Daði og Gagnamagnið ― Исландия

Не думаю, что я научился чему-то благодаря карантину. На карантине я провел много времени в одиночестве, поэтому это не сильно повлияло на какие-то из моих способностей.

Samanta Tina ― Латвия

Во время карантина я поняла: если мы не можем изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней. Если честно, в этот период я ​​много времени могла уделять себе. Потому что раньше постоянно были концерты, мероприятия, съемки и фотосессии. А когда надо работать ― я всегда иду до конца, несмотря на усталость. В период локдауна я поняла, что это неправильно. Если мне не хватит сил, я ничего не смогу сделать лучше. Я поняла, что надо уделять больше времени себе.

Мы с моим другом создали линию одежды, свитера с надписью «поцелуйчики всем» ― это моя фирменная фраза! А сейчас у меня новая фраза ― я часто говорю «ей богу!». Мы тоже сделали эту надпись. У нас было пять коллекций и все продались за один день. Поэтому, если ты не можешь изменить ситуацию ― измени отношение к ней.

Больше по теме: Евровидение-2021: Участница от Австралии Montaigne с песней «Technicolour»

THE ROOP ― Литва

В течение карантина мы творили ежедневно с утра до вечера. Скорее всего, по окончании карантина мы сможем выпустить наши работы. И возможно, это будет кулинарная книга! Ибо все эти работы ― пища, которую мы готовим дома. Хорошая и здоровая пища.

Elena Tsagrinou ― Кипр

Карантин научил меня еще больше наслаждаться обыденными вещами. И, конечно, я скучаю по времени с друзьями и возможностью занять родных. Это будет здорово, когда мы сможем коммуницировать друг с другом в реальности.

Наталья Гордиенко ― Молдова

Я начала практиковать йогу, пилатес, научилась стоять на голове, не держась и не прижимаясь. Я приобрела мольберты, краски и начала рисовать. Научилась готовить новые вкусные блюда. Было прочитано много новых книг. Это был какой-то новый опыт и такая веха в жизни, никогда не забудется. Я сделала все, чтобы получить максимальную пользу от времени, проведенного дома на карантине.

RAFAŁ ― Польша

На карантине появилось время подумать о музыке. Сейчас я работаю ведущим на польском телевидении, поэтому у меня много времени на размышления о развитии своего творчества. Я начал писать новый альбом, чтобы выпустить его осенью. Много было размышлений о жизни вообще и музыкальную карьеру. Поэтому пандемия ― это не так уж плохо.

Senhit ― Сан-Марино

К сожалению, на карантине я только научилась есть. Я только ела, ела, ела… Шучу! Я научилась отдыхать, думать о себе, наслаждаться временем один и быть терпеливой.

Benny Cristo ― Чехия

У меня появился новый талант. Не то, чтобы он был каким-то особенным, но я начал интересоваться активностями, которые связаны с балансом: клаймбинг, баланс на фитболе, просто стоять на одной ноге и делать приседания.

Barbara Pravi ― Франция

На карантине я создала новый альбом. Это не новый талант, конечно, но я много работала.

Tusse ― Швеция

Карантин дал мне время для фокуса на создании песен. Думаю, я немного продвинулся в этом направлении. Также у меня было много времени для обучения, поэтому сейчас я получаю высшие баллы. Я также сдал на права, потому что было много свободного времени, которого раньше у меня не было.

Gjon’s Tears ― Швейцария

Этот карантин был тяжелым для всех, особенно для людей, которые не любят так много быть наедине. Это не значит, что я не люблю быть в одиночестве, но проблема пандемии ― ты много часто один, и это странное ощущение. Я люблю общаться с людьми, встречаться с ними, вести живой диалог. Это не то же самое, как общаться в зуме. Поэтому я выделил время на себя ― и это было неплохо. Самое важное на карантине, что я и мои родные были защищены. Для меня самое важное, чтобы у них все было хорошо.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с конкурсантами Евровидения 2021 об их карантинных талантах на всех диджитал-площадках СТБ:

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб. И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.