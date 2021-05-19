Сегодня, 18 мая, закончился первый полуфинал Евровидения-2021! Мы уже знаем, кто именно прошел в финал песенного конкурса из первой половины исполнителей. Какие результаты голосования от 18.05.2021? Читайте, кто прошел в финал Евровидения-2021, прямо сейчас!

В первом полуфинале свои композиции представили участники из 16 стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

По результатам оценки судей и зрительского голосования от 18.05.2021 в финал Евровидения-2021 проходят:

Норвегия: TIX – «Fallen Angel»

Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»

Россия: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеция: Tusse – «Voices»

Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Украина: Go_A – «SHUM»

Франция: Barbara Pravi – «Voilà»

Великобритания: James Newman – «Embers»

Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Напомним, что финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Смотрите выступления лучших артистов в прямом эфире на телеканале СТБ!

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