На Евровидение-2021 от Франции поедет Barbara Pravi с песней «Voilà». Читайте информацию об участнице Barbara Pravi и слушайте песню «Voilà» прямо сейчас!

Барбара Прави выросла в гармоничной и мультикультурной семье, корни которой уходят через ее бабушку и дедушку в Сербию, Иран, Польшу и Северную Африку.

Это культурно разнообразное, непредубежденное отношение лежит в основе образования и духа Барбары и является важной чертой ее характера.

В 2016 году парижская певица была приглашена на главную роль в мюзикле «Un été 44», что быстро привело ее к первой актерской роли в телевизионной драме «La Sainte Famille».

С тех пор Прави сотрудничала со многими артистами, включая Янника Ноа, Джули Зенатти, Шимен Бади и Джейден Смит, и даже стала соавтором французской песни-победителя детского Евровидения-2020 — «Valentina’s J’Imagine».

Барбара — страстный защитник прав женщин, певица и автор песен. Она приняла участие в записи «Debout les femmes», официальной песни Французского женского освободительного движения.

Слушайте песню «Voilà» Barbara Pravi, участницы Евровидения-2021 от Франции.

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