Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2021: участница от Франции Barbara Pravi с песней «Voilà»

22.04.2021

На Евровидение-2021 от Франции поедет Barbara Pravi с песней «Voilà». Читайте информацию об участнице Barbara Pravi и слушайте песню «Voilà» прямо сейчас!

Барбара Прави выросла в гармоничной и мультикультурной семье, корни которой уходят через ее бабушку и дедушку в Сербию, Иран, Польшу и Северную Африку.

Это культурно разнообразное, непредубежденное отношение лежит в основе образования и духа Барбары и является важной чертой ее характера.

В 2016 году парижская певица была приглашена на главную роль в мюзикле «Un été 44», что быстро привело ее к первой актерской роли в телевизионной драме «La Sainte Famille».

С тех пор Прави сотрудничала со многими артистами, включая Янника Ноа, Джули Зенатти, Шимен Бади и Джейден Смит, и даже стала соавтором французской песни-победителя детского Евровидения-2020 — «Valentina’s J’Imagine».

Барбара — страстный защитник прав женщин, певица и автор песен. Она приняла участие в записи «Debout les femmes», официальной песни Французского женского освободительного движения.

Слушайте песню «Voilà» Barbara Pravi, участницы Евровидения-2021 от Франции.

Больше по теме: Руслан Квинта о группе Go-A: Я понял, что это победитель

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить