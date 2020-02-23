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Руслан Квинта о группе Go-A: Я понял, что это победитель

23.02.2020

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2020 Руслан Квинта рассказал о результатах конкурса. Доволен ли он выбором жюри и зрителей? И как сам оценивает шансы группы Go-A на победу в Роттердаме?

Кто едет на Евровидение от Украины – смотрите в онлайн трансляции финала отбора на Евровидение 2020

руслан квинта

Вы ожидали таких результатов в финале Нацотбора-2020?

Буквально сегодня утром у меня было ощущение, что должно произойти какое-то чудо. У меня было три фаворита, и коллектив с был среди них и занимал третье место. И только потому, что это неизвестная группа. Кстати, третье место они получили и на первом полуфинале от зрителей. Внутренний голос сегодня нашептал мне, что будет что-то неожиданное, и почему-то именно эта девочка (Катя Павленко, солистка Go-A. — Прим. ред.) была в моем подсознании. На последней репетиции эта уверенность накрывала меня все больше и больше. И вот когда они вышли на сцену и выступили, я понял, что это победитель. 

Чем именно Go-A подкупают зрителя и вас лично?

Очень важно быть честным в музыке, нести свой музыкальный крест. Для коллектива Go-A абсолютно не важны эфиры, ротации. Для них важно донести настоящее творчество в массы, донести до людей ту музыку, которая действительно в нас отображается, в наших корнях, в нашем украинском мелосе. Это наши корни. 

И для таких конкурсов, как Евровидение, подобные месседжи очень важны. Там этого ждут, там этого не хватает. Сегодня вся индустрия забита шаблонами, форматами, а вот это честное творчество пока еще в нашей стране происходит. Я рад, что в этом году на конкурсе будет именно этот коллектив. Я считаю, что это очень хороший результат!

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Как вы думаете, с такой искренностью и честностью Go-A сможет выиграть Евровидение?

Для меня это абсолютно не важно. Главное, что я нашел чистого, настоящего артиста, который абстрагирован от каких-то правил. И вот этот коллектив я могу назвать такими же фанатиками, как и ребят из своей команды. Для них это всегда будет самым главным в жизни. Именно та музыка, которую они создают, показывает людям, кто мы, откуда мы и почему для нас ценна культура и язык.

Вернемся к вашим трем фаворитам. Кто кроме Go-A попал в этот список?

TVORCHI и KHAYAT. TVORCHI — это мейнстрим, для нашего рынка это совершенно новое музыкальное лицо. Два доктора — это вообще! Люди создают шедевр. А я считаю, что эта песня — это шедевр в сегодняшнем музыкальном пространстве. Для нашего рынка — это ноу-хау, свежий глоток интересного воздуха.

KHAYAT — абсолютно оригинален, его ни с кем не спутаешь. Он в этом году уже заматерел, стал крепче. У меня были вопросы к песне, но она была интереснее, чем в прошлом году. Я вижу рост этого человека. И второе место — это для него очень крутой результат. Сейчас нужно брать еще больше. KHAYAT из категории тех людей, которые будут работать, пахать. Он умеет принимать поражение, четко понимает, где у него были слабые места. Он абсолютно адекватный в этом смысле.

И еще несколько слов о победителе…

Группа Go-A — это порода и огромное желание посвятить себя тому, чем ты занимаешься. Катя — боец, несмотря на то что она хрупкая и худенькая. Она руководитель очень сильный, за ней может идти армия.

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