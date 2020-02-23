Мне кажется, что это все сон: интервью с победителем Нацотбора на Евровидение группой Go-A

В финале Национального отбора на Евровидение-2020 победила группа Go-A. Именно она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. 12 мая коллектив выступит в Роттердаме и исполнит свою песню «Соловей». О том, какие эмоции испытывают ребята после победы, читайте в эксклюзивном интервью.

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Поздравляем с победой! Расскажите, что вы сейчас чувствуете?

Нас просто переполняют эмоции. Мы очень благодарны всем, кто за нас голосовал. Сегодня произошло чудо! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оправдать надежды и достойно представить нашу страну на Евровидении в Роттердаме.

Как вы отнеслись к комментариям судей?

Мы не ожидали услышать так много хороших слов. Мы сюда пришли не как звезды и хотели показать не группу Go-A, а украинскую культуру. Мне кажется, победили не мы, а вся наша страна, которая на протяжении многих лет борется за свое существование (плачет. — Прим. ред.). Всему, что умеем, мы научились у людей, у нашего народа.

Почему и жюри, и зрители выбрали именно вас?

Пока я не могу ответить на этот вопрос. Но у меня впереди ночь и я обязательно об этом подумаю. Наверное, мы все сделали правильно и смогли достучаться и к зрителям, и к судьям.

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Как вы справились с волнением?

Вы знаете, волнение пришло тогда, когда включился ролик, и я на заднем фоне услышала знакомые голоса хористов. Меня это очень взволновало, даже голос немного дрожать начал.

Как считаете, кто, если не вы, смог бы достойно представить нашу страну на Евровидении?

Мне кажется, что каждый участник смог бы достойно представить нашу страну на Евровидении. Ведь мы не одни были, о ком никто не знал. Практически о каждом участнике спрашивали, кто это, где настоящие звезды. Я не знаю, как мы выступим в Роттердаме, но знаю точно, что мы будем стараться.

Вы что-то хотите изменить в своем номере уже сейчас?

Возможно, мы что-то и изменим, но пока я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, что сейчас меня разбудят и окажется, что это все сон.

Как считаете, что нужно, чтобы победить на Евровидении?

Мне кажется, у исполнителя должна быть внутренняя сила и огромное желание. Но, главное, нужно быть искренним.

Что вы будете делать завтра?

У нас есть мечта — выспаться. Но не уверены, что она осуществится. А с понедельника нам, наверное, нужно набирать команду. Я сейчас за голову хватаюсь. Мы сюда пришли и много чего не понимали. Не знали, что делать, что надеть, как сделать правильный макияж. Спасибо СТБ — ребята нам помогли. Очень много людей помогают нам просто так. И я не знаю, почему (плачет. — Прим. ред.).

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