Мені здається, що це все сон: інтерв’ю з переможцем Нацвідбору на Євробачення гуртом Go-A

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2020 переміг гурт Go-A. Саме вони представлятимуть Україну на міжнародному пісенному конкурсі. 12 травня колектив виступить у Роттердамі та виконає свою пісню «Соловей». Про те, які емоції відчуває гурт після перемоги, читайте в нашому матеріалі.

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Вітаємо з перемогою. Розкажіть, що ви зараз відчуваєте?

Нас просто переповнюють емоції. Ми дуже вдячні всім, хто за нас голосував. Сьогодні сталося диво! Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб виправдати надії та гідно представити нашу країну на Євробаченні в Роттердамі.

Як ви поставилися до коментарів суддів?

Ми не очікували почути так багато хороших слів. Ми сюди прийшли не як зірки і хотіли показати не гурт Go-A, а українську культуру. Мені здається, перемогли не ми, а вся наша країна, яка впродовж багатьох років бореться за своє існування (плаче — прим ред). Все, що ми вміємо, ми навчилися у людей, у нашого народу. Звичайно ж, щоб поліпшити номер, трохи змінили бек-вокал, сукню та зачіску.

Як ви вважаєте, чому і журі, і глядачі вибрали саме вас?

Поки я не можу відповісти на це питання. Але у мене попереду ніч і я обов’язково про це подумаю. Напевно, ми все зробили правильно і змогли достукатися і до глядачів, і до суддів.

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Як ви впоралися з хвилюванням?

Ви знаєте, хвилювання прийшло тоді, коли увімкнувся ролик і я на задньому фоні почула знайомі голоси хористів. Мене це дуже схвилювало, навіть голос трохи тремтіти почав.

Як вважаєте, хто, якщо не ви, зміг би гідно представити нашу країну на Євробаченні?

Мені здається, що кожен учасник зміг би гідно представити нашу країну на Євробаченні. Адже ми не одні були, про кого ніхто не знав. Практично про кожного учасника питали: Хто це? І де справжні зірки? Я не знаю, як ми виступимо в Роттердамі, але знаю точно, що ми будемо старатися.

Ви щось хочете змінити у своєму номері вже зараз? Можливо, аранжування або ще щось?

Я не знаю. Можливо, ми щось і змінимо, але зараз я не можу відповісти на це питання. Мені здається, що зараз мене розбудять і виявиться, що це все сон.

Як вважаєте, що потрібно, щоб перемогти на Євробаченні?

Мені здається, у виконавця повинна бути внутрішня сила і величезне бажання. Але, найголовніше — потрібно бути щирим.

Що ви будете робити завтра?

У нас є мрія — виспатися. Але не впевнені, що вона здійсниться. А з понеділка нам, напевно, потрібно набирати команду. Я зараз за голову хапаюся. Ми сюди прийшли і багато чого не розуміли. Ми не знали, що робити, що вдягти, як зробити правильний макіяж. Дякую СТБ — нам допомогли. Нам взагалі багато людей допомагають просто так. І я не знаю, чому (плаче — прим ред).

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