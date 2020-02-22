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Сергій Притула: Go-A перевернули сьогодні все з ніг на голову

22.02.2020

Ведучий Національного відбору на Євробачення-2020 ексклюзивно для STB.UA поділився враженнями від фіналу. Чи очікував Сергій Притула на такі результати та хто був його фаворитами — читайте в матеріалі.

сергей притула

Більше на тему: Go-A — переможець Національного відбору на Євробачення 2020 року

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2020 в Україні добіг кінця. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув гурт Go-A. Вони мінімально переробили та удосконалили свій номер, гідно виступили у фіналі та як результат отримали омріяну перемогу! Ведучий Сергій Притула поділився своїми першими емоціями та враженнями після фіналу Національного відбору:

Чи очікували ви сьогодні на такі результати? Кого ви бачили переможцем?

Ні. Я підозрював, що основна заруба буде між KRUTЬ, TVORCHI та Gо-A, з можливістю втрутитися David Axeldor за підсумками глядацького голосування. Стосовно Девіда, то все-таки у суддів, я так побачив за підсумками попереднього ефіру, було певне упередження щодо стилю та формату його пісні. Вона дійсно є дуже форматною і традиційною для Євробачення. Але Go-A перевернули сьогодні все з ніг на голову. Коли Катя вийшла на сцену, вона всім своїм виглядом показала, що без перемоги зі сцени не піде. Що власне і трапилось. Впевненість на сцені вирішує дуже багато. 

Вже 12 травня у другій половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2020 гурт Go-A представить Україну з піснею «Соловей».

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