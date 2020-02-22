Вже відомо, хто поїде на Євробачення-2020 від України! Переможець відбору на пісенний конкурс гурт Go-A вразив і журі і глядачів своїм виступом. Дивіться прямо зараз, як переможець Нацвідбору підкорював сцену.

На сцену Національного відбору на Євробачення-2020 року Go-A вийшли з одним із найяскравіших номерів. Ще в півфіналі їх виступ назвали одним з кращих. Коментарі не зупинили Go-A: артисти удосконалили свій номер і гідно виступили у фіналі, що подарувало їм перемогу!

Дивіться, як Go-A виступали у фіналі відбору на Євробачення 2020:

Video: Go-A – переможець Національного відбору на Євробачення 2020 року Gо-A - переможець Нацвідбору на Євробачення 2020. Що відомо про перемогу і перший коментар переможця Нацвідбору на Євробачення 2020

А також виступ Go-A в півфіналі відбору на Євробачення 2020:

Video: Go-A – переможець Національного відбору на Євробачення 2020 року Gо-A - переможець Нацвідбору на Євробачення 2020. Що відомо про перемогу і перший коментар переможця Нацвідбору на Євробачення 2020

Зовсім скоро читайте ексклюзивне інтерв’ю з представниками від України на сайті СТБ!

Більше на тему: Євробачення 2020: другий півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 15.02.2020) дивитись онлайн

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.