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Go-A – переможець Національного відбору на Євробачення 2020 року
Вже відомо, хто поїде на Євробачення-2020 від України! Переможець відбору на пісенний конкурс гурт Go-A вразив і журі і глядачів своїм виступом. Дивіться прямо зараз, як переможець Нацвідбору підкорював сцену.
На сцену Національного відбору на Євробачення-2020 року Go-A вийшли з одним із найяскравіших номерів. Ще в півфіналі їх виступ назвали одним з кращих. Коментарі не зупинили Go-A: артисти удосконалили свій номер і гідно виступили у фіналі, що подарувало їм перемогу!
Дивіться, як Go-A виступали у фіналі відбору на Євробачення 2020:
Video: Go-A – переможець Національного відбору на Євробачення 2020 рокуGо-A - переможець Нацвідбору на Євробачення 2020. Що відомо про перемогу і перший коментар переможця Нацвідбору на Євробачення 2020
А також виступ Go-A в півфіналі відбору на Євробачення 2020:
Video: Go-A – переможець Національного відбору на Євробачення 2020 рокуGо-A - переможець Нацвідбору на Євробачення 2020. Що відомо про перемогу і перший коментар переможця Нацвідбору на Євробачення 2020
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