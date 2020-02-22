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Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 года
Уже известно, кто поедет на Евровидение-2020 от Украины! Победитель отбора на песенный конкурс группа Go-A поразила и жюри, и зрителей своим выступлением. Смотрите прямо сейчас, как победитель Нацотбора покорял сцену.
На сцену Национального отбора на Евровидение-2020 Go-A вышли с одним из самых ярких номеров. Еще в полуфинале их выступление назвали одним из лучших. Комментарии не остановили Go-A : артисты усовершенствовали свой номер и достойно выступили в финале, что подарило им победу!
Смотрите, как Go-A выступали в финале отбора на Евровидение 2020:
Video: Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 годаGo-A - победитель Нацотбора на Евровидение 2020. Что известно о победе и первый комментарий победителя Нацотбора на Евровидение 2020
А также выступление Go-A в полуфинале отбора на Евровидение 2020:
Video: Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 годаGo-A - победитель Нацотбора на Евровидение 2020. Что известно о победе и первый комментарий победителя Нацотбора на Евровидение 2020
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