Уже известно, кто поедет на Евровидение-2020 от Украины! Победитель отбора на песенный конкурс группа Go-A поразила и жюри, и зрителей своим выступлением. Смотрите прямо сейчас, как победитель Нацотбора покорял сцену.

На сцену Национального отбора на Евровидение-2020 Go-A вышли с одним из самых ярких номеров. Еще в полуфинале их выступление назвали одним из лучших. Комментарии не остановили Go-A : артисты усовершенствовали свой номер и достойно выступили в финале, что подарило им победу!

Смотрите, как Go-A выступали в финале отбора на Евровидение 2020:

Video: Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 года Go-A - победитель Нацотбора на Евровидение 2020. Что известно о победе и первый комментарий победителя Нацотбора на Евровидение 2020

А также выступление Go-A в полуфинале отбора на Евровидение 2020:

Video: Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 года Go-A - победитель Нацотбора на Евровидение 2020. Что известно о победе и первый комментарий победителя Нацотбора на Евровидение 2020

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