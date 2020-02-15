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Евровидение-2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)

15.02.2020

Смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020 уже 15.02.2020 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА: Перший.

Согласно жеребьевке Нацотбора на Евровидение-2020, во втором полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Половина участников уже представила свои песни в первом полуфинале 8 февраля. А уже через неделю, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится в Роттердам.

В этом году кроме участников конкурса есть еще некоторые важные изменения – обновленная тройка жюри! Вот, например, для Тины Кароль быть в кресле судьи – это значит быть частью большой команды исторического события!

«Я рада стать членом жюри Национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой.

Однозначно мы поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня»

А вот для еще одного члена жюри Виталия Дроздова, важно, чтобы участник удивлял не только конкурсной песней, но и самим номером:

«Для меня важна в выступлениях на Нацотборе не только конкурсная песня, но и сам номер в целом. Оценка должна быть интегральной: она включает песню, которая должна быть запоминающейся, личность артиста, месседж, который он несет, а также номер и постановка, вокальное исполнение.
Оценивать буду после того, как посмотрю номер. Я уже давно начал процесс прослушивания песен, а также ознакомления с другим творчеством и концепцией всех полуфиналистов. И хочу сказать, что я впечатлен этими артистами, их высоким уровнем и потенциалом. Мне нравится состав участников и я уже жду, когда смогу увидеть их выступления».

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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