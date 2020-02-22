Кто поедет на Евровидение 2020 от Украины

Подошел к концу Национальный отбор на Евровидение-2020! Наконец-то мы узнали, кто представит Украину в Роттердаме (Нидерланды) 12 мая. По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала группа Go-A с песней «Соловей».

Состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2020! Стоит отметить, что почти все участники внесли изменения в свои номера, чем удивили и судей и зрителей. Но компетентные члены жюри и вся страна все же сделала трудный выбор и определилась с именем представителя на Евровидении в этом году.

В Роттердаме Украину представит группа Go-A с песней «Соловей»! Главным конкурентом по итогам судейского голосования стала KRUTЬ, которая получила от судей 5 из 6 баллов. После объявления результатов зрительского голосования стало понятно, что Go-A – безусловные лидеры Национального отбора 2020.

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Уже совсем скоро состоится 65-й конкурс песни Евровидения в Роттердаме, Нидерланды. Уже известно, как будет выглядеть сцена самого масштабного песенного конкурса и когда именно и под каким номером будут выступать страны-участницы. Путем жеребьевки уже определено, что Украина выступит во второй половине первого полуфинала – 12 мая. Напоминаем, что Евровидение-2020 пройдет 12, 14 (полуфиналы) и 16 мая (финал).

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