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Хто поїде на Євробачення 2020 від України

22.02.2020

Підійшов до кінця Національний відбір на Євробачення-2020! Нарешті ми дізналися, хто представить Україну в Роттердамі (Нідерланди) 12 травня. За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобув гурт Go-A з піснею «Соловей».

Відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2020! Варто зазначити, що майже всі учасники внесли зміни у свої номери, чим здивували і суддів і глядачів. Але компетентні члени журі та вся країна все ж зробила важкий вибір і визначилася з ім’ям представника на Євробаченні цього року. У Роттердамі Україну представить гурт Go-A з піснею «Соловей»! Головним конкурентом за підсумками суддівського голосування стала KRUTЬ, яка отримала від суддів 5 з 6 балів. Після оголошення результатів глядацького голосування стало зрозуміло, що Go-A – безумовні лідери Національного відбору 2020. 

go-a

Більше на тему: Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020

Вже зовсім скоро відбудеться 65-й конкурс пісні Євробачення в Роттердамі, Нідерланди. Уже відомо, як буде виглядати сцена наймасштабнішого пісенного конкурсу й коли саме і під яким номером виступатимуть країни-учасниці. Шляхом жеребкування вже визначено, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу – 12 травня. Нагадуємо, що Євробачення-2020 пройде 12, 14 (півфінали) та 16 травня (фінал).

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