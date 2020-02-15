Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020 вже 15.02.2020 о 19:00 на нашому сайті. Прямий ефір ви можете подивитися на телеканалах СТБ і UА: Перший.

Згідно з жеребкуванням Нацвідбору на Євробачення-2020, у другому півфіналі виступлять такі 8 виконавців:

Половина учасників уже представила свої пісні в першому півфіналі 8 лютого. А вже за тиждень, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, в ході якого буде визначено переможця. Хто буде представляти Україну на Євробаченні-2020 року, залежить від журі та глядачів. Тому дивіться на телеканалі СТБ прямі ефіри, щоб дізнатися першими, хто вирушить до Роттердама.

Цього року крім учасників конкурсу є ще деякі важливі зміни – оновлена ​​трійка журі! Ось, наприклад, для Тіни Кароль бути в кріслі судді – це значить бути частиною великої команди та історичної події!

«Я рада стати членом журі Національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди та історичної події. Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їх таланту. Ми вибираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою в своїй країні. Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоб не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший.

Однозначно ми – співоча нація, вміємо робити музику світового рівня. Я точно проти того, щоб ставити перед творчими людьми спортивні нормативи і прати їх особистість бажанням золотої медалі. За підсумком довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні»

А ось для ще одного члена журі Віталія Дроздова важливо, щоб учасник дивував не тільки конкурсною піснею, а й самим номером:

«Для мене важлива в виступах на Нацвідборі не тільки конкурсна пісня, а й сам номер в цілому. Оцінка повинна бути інтегральною: вона включає пісню, яка повинна бути такою, що запам’ятовується, особистість артиста, меседж, який він несе, а також номер і постановка, вокальне виконання.

Оцінювати буду після того, як подивлюся номер. Я вже давно почав процес прослуховування пісень, а також ознайомлення з іншою творчістю і концепцією всіх півфіналістів. І хочу сказати, що я вражений цими артистами, їх високим рівнем і потенціалом. Мені подобається склад учасників і я вже чекаю, коли зможу побачити їх виступи».

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення буде проходити в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

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