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Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020

22.02.2020

22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 — дізнайтеся в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

евровидение 2020

Більше на тему: Тіна Кароль, Джамала і Verka Serduchka: що на нас чекає у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020

Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, у фіналі вже 22 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників Нацвідбору:

KRUTЬ

круть

Jerry Heil

джери хейл

Go-A

GO-A

David Axelrod

девид аксельрод

KHAYAT

хаят

TVORCHI

творчи

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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