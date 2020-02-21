Дивіться онлайн-трансляцію фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 вже 22.02.2020 о 19:00 на нашому сайті. Прямий ефір ви можете подивитися на телеканалах СТБ і UА: Перший.

Згідно з жеребкуванням від 15 лютого 2020 року в фіналі виступлять 6 виконавців в наступному порядку:

Всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020 ви можете послухати прямо зараз.

За словами судді Нацвідбору на Євробачення-2020 Тіни Кароль, відкриттям першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 особисто для неї стала KRUTЬ. Учасниця зайняла лідируючу позицію в результаті оцінок глядачів і членів журі.

Також Тіна Кароль зізналася, що оцінювала за принципом загального враження від виступу:

«Не можна розділяти вокал, постановку, аранжування і сенс».

А ось що стосується іншої фіналістки Нацвідбору Jerry Heil, думки журі з приводу її виступу розділилися. За словами судді Нацвідбору на Євробачення-2020 Віталія Дроздова, якщо виконавиця не замінить концепцію номера, то у неї немає жодних шансів:

«Я розумію, що в першому півфіналі я зробив занадто багато компліментів Jerry Heil. Але я дійсно вважаю, що якщо у неї все вийде, то вона може стати великим артистом в Україні. Мені в її конкурсному номері в півфіналі не вистачило енергії. Чув, що команда конкурсантки робить щось нове для фіналу. Але, якщо буде те ж саме, що і два тижні тому, у неї немає жодних шансів. Номер Jerry Heil для багатьох виглядав як ранок в дитячому саду. І якщо у них вийде зробити новий хороший номер і в самій артистці буде трохи більше енергії і бажання перемогти, тоді шанси досить великі будуть».

Переможниця Євробачення-2016 і екс-член журі Джамала (Jamala) похвалила колектив Gо-A за їх досвід:

«Вони виглядали дуже досвідченими, співали впевнено, потрапляли в ноти. Вони довели, що можуть бути в фіналі. Мені тільки не подобається, що цей фольклорний тренд був в топі три роки тому. І мені здається, це виглядає застаріло. Я обожнюю українську музику, фольклорність, але не так прямолінійно і не так в лоб. Це виглядає як перероблена українська пісня. Однак вокал – дуже хороший. Номер – дуже рівно, для мене не було прямо номера, але виступили добре. Мені здається, що група Gо_A – переможці по роботі з глядачами в першому півфіналі Нацвідбору».

На думку Віталія Дроздова, для того, щоб Девіду Аксельроду перемогти у фіналі Нацвідбору, потрібно додати харизми:

«Якщо говорити про Девіда Аксельрода, то йому не вистачає життя, харизми в його образі. Він – чудовий співак. Але те, що відбувається за колом його вокальних здібностей, поки залишає бажати кращого. Все-таки артист повинен бути яскравим і харизматичним – в поведінці на сцені і поза нею! Але від Девіда ця яскравість поки не виходить так, як хотілося б. Коли Лучано Паваротті посміхався посеред виконання арії, зал божеволів. Коли він розповідав анекдот – сміялися і вантажники, і професори. От би і Девіду додати такої харизми, ціни б йому не було! По-друге, є певні складнощі з піснею…»

Що стосується фіналіста KHAYAT’а, то Тіна Кароль відзначила, що артист за рік сильно змінився. На відбір він прийшов з підготовленою піснею, яка є комерційною, цікавою і робить виконавця драйвовим. Однак, до номеру у судді зауважень було більше:

«Дещо можна в номері полагодити. Я проти дівчат з тобою на сцені».

Андрій Данилко погодився з Тіною і зазначив, що постановку завжди можна змінити. Також він додав, що найхітовішою піснею другого півфіналу була саме «CALL FOR LOVE».

А ось що стосується номеру групи TVORCHI, то Джамала розповіла, що бачить хлопців у фіналі:

«Вокаліст повинен сам запалюватись на сцені, цього не вистачає. Запаліть, TVORCHI! Я бачу їх в фіналі! Вони харизматичні, притягують, і у них є класна пісня. Але треба вокал! Зараз голос у них слабкіший. Але якщо вони пацани – вони зроблять! За тиждень можна спробувати підтягнути вокал».

Андрій Данилко зізнався, що в цьому році Нацвідбір дуже складний, адже серед конкурсантів немає явного лідера:

«Всі учасники виступають дуже добре. І їх дуже складно порівнювати. Мені сподобалися абсолютно всі учасники другого півфіналу. З трійки фіналістів, на мій погляд, David Axelrod заспівав бездоганно. Поки мені складно сказати, хто може перемогти в Нацвідборі, тому що я бачу абсолютно різні категорії: фолк, сучасні і традиційні виконавці. І всі вони добре представлять нашу країну на пісенному конкурсі в Роттердамі».

Дізнайтеся першими, хто став переможцем українського Національного відбору!

Фінал відбору на Євробачення-2020 дивіться онлайн 22 лютого в 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UА: Перший.

І не забувайте про Facebook-трансляції з бекстейджа з неперевершеним ведучим Володимиром Бірюковим!

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